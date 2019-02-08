Пользовательская модификация для Skyrim станет отдельной игрой

Мюнхен, Германия, , 16:58 — REGNUM Глобальная пользовательская модификация Enderal: Forgotten Stories для игры TES V: Skyrim будет продаваться как самостоятельная игра. Релиз мода в Steam состоится 14 февраля, сообщается на странице проекта в цифровом магазине.

Для игры в Enderal требуется оригинальный Skyrim, однако установщик и программа запуска у мода будет отдельная. Enderal — по сути, полноценная игра, созданная на движке Skyrim, со своим сюжетом, прокачкой персонажа и уникальными локациями, разработанная группой моддеров SureAI. В Forgotten Stories появятся два новых класса, серия дополнительных заданий и переработанная система создания вещей.

Напомним, что ранее геймер из США разработал модификацию для Overwatch, которая позволяет играть на внутриигровом рояле при помощи миди-клавиатуры. Модификация создавалась при помощи функции автонаводки — таким образом, при нажатии на миди-клавиатуру оружие в руках персонажа стреляет по нужной клавише виртуального рояля.

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