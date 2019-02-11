В Госдуме предлагают создавать федеральные паллиативные центры

Москва, , 00:04 — REGNUM В ходе больших парламентских слушаний на тему паллиативной помощи будут обсуждаться поправки в законопроект ко второму чтению, речь также пойдет о лекарственном обеспечении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Парламентарий настаивает на введении новой специальности, а также на федеральных паллиативных центрах.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к проведению больших слушаний по наиболее проблемным темам с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым («Единая Россия») и зампредом правительства Татьяной Голиковой.

В частности, обсуждался вопрос об экстерриториальном принципе оказания паллиативной помощи, то есть, когда человек получает ее не по не регистрации, по месту фактического пребывания, отметил Огуль.

Также была поднята и еще одна важнейшая проблема — это использование лекарств, которые пока не зарегистрированы в России, но необходимы для оказания качественной паллиативной помощи, сказал депутат.

«Эта тема неоднократно ставилась представителями общественности и пациентскими сообществами, и проблему необходимо решать. Думаю, что в процессе парламентских слушаний мы придем к какому-то общему знаменателю по данному вопросу», — заявил Огуль.

Новая специальность

Еще один вопрос — введение новой специальности, отметил зампред профильного комитета Госдумы.

«Вопросов и проблем много, и одна из первых — в наших медицинских вузах должны готовить докторов по специальности «врач паллиативной помощи». Соответствующие специальности необходимо разработать и в медколледжах. Ведь сейчас в России паллиативную помощь людям оказывают все, кому приходится по должности, — терапевты, онкологи, социальные работники, ухаживающие за больными на дому, и даже студенты-волонтеры. А во многих странах это давно уже отдельная профессия», — указал парламентарий.

Паллиативного врача учат ставить диагноз и работать с болью, иметь навыки общения с близкими, вести трудные разговоры, отметил он.

«То есть паллиативных специалистов обучают не только медицинским аспектам, но и тому, как общаться в этих сложных ситуациях», — подчеркнул Огуль.

Федеральные паллиативные центры

Зампред комитета Госдумы Леонид Огуль призвал коллег смотреть на шаг вперёд, чтобы система паллиативной помощи работала одинаково эффективно во всех регионах России, независимо от финансовых возможностей субъектов РФ, для этого, по мнению депутата, необходима система федеральных паллиативных центров.

«Я считаю, что для этого необходимо строить федеральные паллиативные центры с финансированием из федерального бюджета. Как показала практика, это намного надежнее, да и с поставками аппаратуры сложностей меньше. Строим же мы федеральные кардиологические или перинатальные центры, почему бы не подумать о такой госпрограмме и по паллиативной помощи», — предложил Огуль.

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