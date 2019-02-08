Володин и Голикова обсудили доработку законопроекта о паллиативной помощи

Москва, , 15:00 — REGNUM Депутаты Госдумы и замглавы правительства Татьяна Голикова обсудили вопросы подготовки парламентских слушаний по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Речь идет о подготовке больших парламентских слушаний в рамках работы над законопроектом о паллиативной медицине в РФ ко второму чтению. Участие в совещании также приняли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). Вместе с Татьяной Голиковой депутаты обсудили основные направления по доработке законопроекта, о необходимости которых говорили члены Совета по законотворчеству 31 января.

«В частности, обсуждались вопросы подготовки подзаконных актов, необходимых для реализации закона», — отметил Володин.

По его словам, отдельное внимание участники совещания уделили экстерриториальному принципу оказания паллиативной помощи, чтобы больной мог получить помощь по месту его фактического пребывания, а не регистрации.

«Также подробно остановились на вопросе, который неоднократно ставился представителями общественности и пациентскими сообществами. Он касается проблемы незарегистрированных на данный момент в Российской Федерации препаратов и лекарственных форм, необходимых для оказания качественной паллиативной помощи, прежде всего детям», — подчеркнул Володин.

По его словам, результаты совещания будут подробно обсуждены в ходе больших парламентских слушаний, которые пройдут в Госдуме 11 февраля.