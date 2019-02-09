500-летие кремля, семьи для пожилых и инвалидов: тульская неделя

Тула, , 22:47 — REGNUM

От уголовных дел до юбилейных празднеств. Эта неделя выдалась для Тульской области насыщенной. Регион освещался в федеральных средствах массовой информации и обсуждался и в политической сфере, и в экономической, и в социальной. О самых знаковых событиях в обзоре ИА REGNUM .

С — стабильность

Очередной рейтинг от «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК), где деятельность губернатора Тульской области Алексея Дюмина оценивается по-прежнему высоко. Руководитель региона как и в прошлом году оказался на седьмой строчке рейтинга влияния глав субъектов России в январе 2019 года. Позади Дюмин оставил главу Московской области Андрея Воробьева, Тюменской области Александра Моора и завершающего «десятку» рейтинга губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

В первой тройке зоны «очень сильного влияния» рейтинга АПЭК мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2019 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Солидная дата

В 2020 году область отметит 500-летие Тульского кремля. На этой неделе в Москве заседал оргкомитет грядущего празднества. Губернатор Алексей Дюмин отметил, что это событие значимо не только для региона, но и для всей России.

«Благодаря указу президента России Владимира Путина у нас есть возможность достойно отметить этот важный юбилей, — цитируют Дюмина «Тульские известия». — Юбилейные мероприятия пройдут как в Туле, так и малых исторических городах региона, входивших в Большую засечную черту. Поэтому в составе группы как представители органов исполнительной власти региона, так и главы администраций муниципальных образований».

По словам главы региона, подготовка к юбилею обеспечила дополнительную поддержку культуры и туристической области. Благодаря федеральным программам обретут новый реконструированный вид малые исторические города, преобразится сама Тула, где главным проектом станет обустройство исторического центра древнего кремля.

За счет средств, выделенных президентом страны, в областном центре практически с нуля восстановили Казанскую набережную. Также закончили реконструкцию улицы Металлистов, где откроют свои двери филиалы федеральных музеев «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле».

«Впереди еще полтора года работы, и мы сделаем все, чтобы сохранить набранный темп и достойное качество», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил зампреда правительства РФ Константина Чуйченко и всех, кто помогает Тульской области в подготовке к юбилею.

Колония-поселение для экс-мэра

4 февраля суд после повторного рассмотрения уголовного дела в отношении экс-мэра Новомосковска Вадима Жерздева вынес приговор. Бывший чиновник отправится в колонию-поселение на ближайшие 1 год и 7 месяцев. Также, по сообщениям прокуратуры Тульской области, осужденный в течение трех лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вадима Жерздевазадержали в июне 2018 года. Следователи и криминалисты проникли в рабочий кабинет чиновника, который занимал это кресло с 2009 года, провели обыски, попутно заглянули в отдельные коммерческие структуры и усмотрели в деятельности сити-менеджера признаки статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Если коротко, то Жерздев оказывал влияние на одного из участников аукциона, который хотел через конкурс арендовать землю для строительства автомобильной стоянки. Он вынуждал честного представителя предприятия отозвать заявку на аукцион, но получив в ответ однозначное «нет», решил воспользоваться должностью и аннулировал аукцион. По мнению экспертов, это «дело на чиновника» было закономерным в связи с антикоррупционной политикой губернатора.

Чугунный рекорд

216,8 тысяч тонн. «Тулачермет» в январе 2019 года установило очередной рекорд по выплавке чугуна. Причем предприятие побило собственный рекорд, которого достигла в декабре минувшего года.

«Позитивный тренд по выплавке чугуна связан с повышением эффективности работы доменных печей и использованием в шихте собственного качественного сырья», — объяснил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

Рост производства у «Тулачермет» идет последние четыре года: в 2018 году объем вырос на 13,5% по сравнению с 2015 годом — это 2,34 млн тонн. В планах промышленно-металлургического холдинга запустить фундаментальные исследования и прикладные работы в области порошковой металлургии и тугоплавких металлов, что позволит освоить производство новых материалов.

Семьи для пожилых

Взять под опеку пожилого человека и помочь ему вести привычный образ жизни. На это нацелен новый закон в Тульской области, который подписал губернатор Алексей Дюмин. Как пояснили в областном правительстве, семейное сопровождение организовано на основании трехстороннего договора между нуждающимся в помощи, тем, кто берет на себя обязательства по уходу и госучреждением соцобслуживания. Для «опекунов» предусмотрены выплаты.

Тульская область вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Сегодня туда вошли соцучреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов. В этом году подключат еще пять муниципалитетов.

Отметим, что на данный момент регион входит в пятерку самых «старых» в России. В уходе, по данным аналитики, нуждается каждый десятый гражданин.