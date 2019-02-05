Рейтинг влияния глав субъектов РФ в январе 2019 года

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

В январе 2019-го подтверждаются приоритеты региональной политики, которые обозначило руководство страны в предыдущем году.

Во-первых, внимание к инфраструктурным проектам. Тема вызывает интерес у региональных элит и экспертного сообщества — ее касались, например, участники Гайдаровского форума-2019. Вероятно, она окажет влияние и на повестку Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года. Предсказуемо, что инфраструктурное развитие обсуждалось на первом в этом году совещании Владимира Путина с членами правительства. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в своем выступлении на совещании упомянул в том числе планы строительства новых терминалов и взлетно-посадочных полос в аэропортах 27 регионов и создание новой портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском, Балтийском, Дальневосточном бассейнах.

Во-вторых, важным вопросом остается развитие сельских территорий. Совещание по подготовке госпрограммы по селу прошло под председательством Дмитрия Медведева 29 января. Возрастающее внимание руководства страны к этой теме становится фактором роста влияния Министерства сельского хозяйства — ведомство занимается разработкой этой программы.

В-третьих, решение проблем работников бюджетной сферы, в частности, педагогов, становится важным фактором для оценки работы региональных администраций. Так, на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой Владимир Путин отметил, что «следить за заработной платой учителей… это задача, которую должны решать руководители регионов», призвав и представителей данного ведомства отслеживать ситуацию с федерального уровня. Решение социальных проблем бюджетников становится одной из значимых тем для обсуждения в ходе встреч президента с главами регионов. У этой темы может быть и еще один потенциальный аспект. В течение 2019 года можно прогнозировать рост внимания правоохранительных и проверяющих органов к работе региональных и муниципальных чиновников, курирующих социальный блок и сферу образования. Не исключено, что эта сфера даст новые поводы для резонансных аудиторских проверок и антикоррупционных процессов.

В-четвертых, реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и создание «Российского экологического оператора» являются частью комплексной стратегии властей по борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Изменения в этой области в перспективе ближайших лет могут способствовать обновлению муниципальных элит тех территорий, в которых экономическая база влияния старых игроков была тесна связана со сферой обращения с ТКО.

Таким образом, внимание Центра к вопросам территориального и инфраструктурного развития, вероятно, будет происходить одновременно с ужесточением антикоррупционного контроля за деятельностью региональных и муниципальных чиновников. Это может привести к ослаблению влияния старых игроков на тех территориях, которым в предыдущие периоды уделялось меньше внимания со стороны Кремля. Работа над крупными инфраструктурными проектами и централизация в сфере обращения с ТКО потенциально может разрушить один из значимых факторов консервации «старых» элит и способствовать более эффективной работе социальных лифтов в регионах и муниципальных образованиях.

Резонансные антикоррупционные процессы можно связать не только с подготовкой Кремля к реализации новых масштабных проектов в инфраструктурной и социальной сферах (что предполагает более жесткий контроль за финансовыми потоками и наведение дисциплины в рядах управленцев), но и с вниманием руководства страны к выстраиванию каналов коммуникации с гражданами на местах. Коррумпированные представители элит, как правило, вызывают серьезное недовольство на местах и препятствуют прямой коммуникации жителей с федеральными структурами, способствуя усилению дистанции между Центром и регионами. Поэтому можно ожидать, что параллельно с громкими расследованиями руководство страны в ближайшей перспективе поставит перед региональными властями дополнительные задачи по ведению диалога с гражданами и оперативному реагированию на проявления социального недовольства. Это уже проявляется в резком усилении взаимодействия администрации президента и руководства регионов по поводу коммуникативной политики в социальных сетях.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Яркой иллюстрацией стремления Кремля к более жесткому противодействию злоупотреблениям в регионах Северного Кавказа стало резонансное задержание члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова, а также ряда высокопоставленных деятелей, работавших в сфере газораспределения и энергетики в регионах СКФО. В регионе циркулируют слухи о возможном продолжении расследований, которые могут затронуть и группы местных элит, которых связывали сложные отношения с семьей Арашуковых. В любом случае дело Арашуковых воспринимается и федеральными, и региональными элитами отнюдь не как точечная акция. Борьба с преступными сообществами, занимавшимися хищениями газа, является частью стратегии Кремля по борьбе с теневыми финансовыми потоками на Северном Кавказе. Реализация этой стратегии будет задевать интересы ряда старых региональных игроков и приводить к серьезной внутриэлитной перезагрузке. Возможно, на этом фоне в северо-кавказских регионах получат дополнительные карьерные возможности управленцы, получившие опыт работы в других субъектах или на федеральном уровне власти. В этом смысле показательным было избрание на пост мэра Махачкалы Салмана Дадаева, ранее работавшего главой управы Басманного района Москвы.

Несколько окрепли позиции «Единой России» и ее роль в проведении региональной политики федерального центра. Позитивными для партии событиями стало заявление врио руководителя Башкирии Радия Хабирова о намерении выдвигаться от «Единой России» на выборах главы республики в сентябре 2019 года, а также утверждение Дмитрия Саблина в должности секретаря Севастопольского регионального отделения партии. Стоит напомнить, что интерес федерального руководства партии к Севастополю не был ситуативным. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак посещал в регион в августе 2018 года, проведя серию встреч с представителями ключевых сторон известного внутриэлитного конфликта. А после январского визита в этот регион Турчак подчеркнул, что «губернатор будет впредь «сверять часы» с нашим партактивом…, вместе обсуждать и решать наказы людей». На примере Севастополя подтверждается прогноз АПЭК: повышается роль «Единой России» и в разрешении внутриэлитных противоречий, и в формировании эффективно работающих каналов коммуникации между гражданами и региональными властями.

Ротация в руководстве отделений «Единой России» стала важным маркером изменения баланса сил и в других регионах. Например, избрание секретарем Новосибирского областного отделения партии Андрея Панферова было интерпретировано многими наблюдателями как аппаратный успех главы региона Андрея Травникова.

Важным фактором, воздействующим как на уровень внутриэлитной напряженности на местах, так и — в ряде случаев — на отношения региональных властей с федеральными группами влияния, остаются процессы объединения муниципальных образований. Показательно, что, например, в Пермском крае год начинается с отставки курировавшего эту сферу первого зампреда правительства региона Романа Кокшарова. К ситуации в Московской области проявил интерес председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, отметивший недостатки коммуникации между региональными властями и гражданами при организации процесса объединения ряда муниципальных образований. Муниципальная реформа в Подмосковье уже становилась источником резонансных внутриэлитных конфликтов, например, в 2016—2017 годах. Кроме того, муниципальный уровень власти может создать и другие вызовы, которые ассоциируются с работой областных властей (можно отметить, например, прошедшие в январе обыски в администрации подмосковной Балашихи). Муниципальная реформа остается источником рисков для руководства ряда регионов, прежде всего для властей Московской области. При неблагоприятном сценарии развития событий это грозит выходом негативных событий региональной повестки, связанных с объединительными процессами, на федеральный уровень.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

В январе 2019 года дополнительно возросло значение антикоррупционных мероприятий федеральных властей как фактора, формирующего уровень влияния глав регионов. Кроме того, на позиции губернаторов оказали воздействие претензии к работе коммунальных служб, скандалы в бюджетных учреждениях, а также реализация крупных проектов в транспортной и социальной сфере при поддержке федерального центра и ротация в руководстве региональных отделений «Единой России».

На фоне интенсивной критики по поводу уборки снежных заносов в адрес властей Санкт-Петербурга и проблем в организации его избирательной кампании незначительно ослабевают позиции врио главы города Александра Беглова (перемещается с 3-го на 4-е место). При этом несколько укрепляет позиции глава Самарской области Дмитрий Азаров (с 6-го на 5-е место), сразу после сообщений о коммунальной аварии в областном центре прервавший рабочую командировку. Азаров взял ситуацию под личный контроль и инициировал проверку случившегося со стороны МСЧ и правоохранительных органов.

После задержания вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля серьезно ослабевают позиции главы региона Александра Дрозденко (с 16-го на 24-е место, покидает группу губернаторов с очень сильным влиянием). На фоне обысков в администрации Балашихи, а также критики методов проведения муниципальной реформы Михаилом Федотовым теряет влияние глава Московской области Андрей Воробьев (с 5-го на 8-е место).

Несмотря на разногласия между главой Карачаево-Черкесии и группой Арашуковых, задержание Рауфа и Рауля Арашукова, других региональных чиновников и бизнесменов стало основанием для серьезного ослабевания позиции главы КЧР Рашида Темрезова (с 73-го на 85-е место). Перспективы влияния Темрезова будут зависеть от его способности восстановить контроль над ситуацией в регионе. После сообщений о проведении сотрудниками правоохранительных органов выемки документов в Комитете по здравоохранению Псковской области продолжается нисходящий тренд для главы региона Михаила Ведерникова (с 40-го на 46-е место).

После сообщений о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области несколько ослабевает влияние главы региона Сергея Цивилева (с 24-го на 26-е место). На фоне вызвавшего негативный резонанс решения чиновников в Саратове привлечь педагогов одной из школ к уборке и складированию снега продолжается нисходящий тренд для главы Саратовской области Валерия Радаева (с 25-го на 29-е место). Скандал с анонсированными, но, по данным СМИ, не выплаченными в конце декабря 2018 года премиями для педагогов Петрозаводска негативно сказывается на позициях главы Карелии Артура Парфенчикова (с 55-го на 65-е место). Попавший в федеральные СМИ сюжет об использовании в одной из больниц Пензенской области кровати для пациентов, изготовленной из досок и стульев, очевидно, повлиял на ослабление позиций главы региона Ивана Белозерцева (с 48-го на 52-е место, покидает группу с сильным влиянием). Кроме того, покидает группу с сильным влиянием глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (с 44-го на 56-е место).

После обращения Минприроды в Генпрокуратуру о «фактах подготовки противоправных действий» в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами со стороны руководства Воронежской области ослабевает влияние губернатора региона Александра Гусева (с 23-го на 25-е место). На фоне отставки первого зампреда правительства региона Романа Кокшарова незначительно теряет позиции губернатор Пермского края Максим Решетников (с 26-го на 28-е место).

В начале года традиционно активизируются слухи по поводу новых возможных ротаций в губернаторском корпусе. На этом фоне незначительно теряют позиции в январе губернаторы-«старожилы»: глава Калужской области Анатолий Артамонов (с 33-го на 38-е место) и его коллега из Белгородской области Евгений Савченко (с 34-го на 36-е место). При этом усиливается влияние главы Ростовской области Василия Голубева (с 49-го на 42-е место), подтвердившего в ходе своей пресс-конференции готовность лично отчитаться о реализации национальных программ в регионе в 2024 году; многие наблюдатели интерпретировали это как намерение губернатора баллотироваться на следующий срок в 2020-м.

После встречи с президентом укрепляются позиции главы Удмуртии Александра Бречалова (с 27-го на 21-е место). Утверждение Дмитрия Саблина в должности секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России» создает серьезные шансы на снижение внутриэлитной напряженности в городе — на этом фоне укрепляются позиции губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 38-го на 32-е место).

Усиливается влияние врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко (с 71-го на 54-е место), в том числе на фоне сообщений, что регион в 2019 году получит около 15,7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры. Укрепляются позиции губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (с 9-го на 6-е место) — после сообщений, что регион получит примерно на 2,7 млрд. рублей больше, чем предполагалось ранее, на реализацию проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года.

Продолжается восходящий тренд для губернатора Приморского края Олега Кожемяко (с 13-го на 10-е место) после анонсирования выделения региону около 4,5 млрд. рублей из федерального бюджета на 2019 год на ремонт и реконструкцию социальных объектов, включая медицинские учреждения. Также укрепляются позиции врио главы Башкирии Радия Хабирова (с 21-го на 16-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием) — на фоне сообщений о выделении республике в 2019 году около 4,9 млрд. рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, решение Хабирова о намерении баллотироваться на пост главы республики от «Единой России» может восприниматься как показатель его уверенности в устойчивости позиций в регионе. Отыгрывает падение, связанное с мусорным протестом, глава Архангельской области Игорь Орлов (с 81-го на 72-е место), в том числе на фоне планов выделить возглавляемому им региону около 1,7 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

После решения Нового банка развития, учрежденного государствами БРИКС, выделить около 4 млрд рублей на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в Чебоксарах, укрепляются позиции главы Чувашии Михаила Игнатьева (с 35-го на 27-е место). На фоне планов выделения около 1,3 млрд рублей предприятиям АПК Липецкой области в форме льготных кредитов продолжают укрепляться позиции врио главы региона Игоря Артамонова (с 56-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Ряд инициатив по модернизации социальной и транспортной инфраструктуры Вологодской области, в частности, планы реконструкции автодороги Тотьма-Никольск с запланированным финансированием около 2,5 млрд рублей, укрепляют позиции главы региона Олега Кувшинникова (с 43-го на 39-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в декабре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,88 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,56 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 4 6,60 Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург 4 3 6,33 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 5 6 6,25 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 6 9 6,15 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 7 7 6,08 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 8 5 6,05 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 9 8 6,00 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 10 13 5,93 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 11 10 5,88 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 12 12 5,71 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 13 11 5,66 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 14 15 5,63 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 15 14 5,51 Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан 16 21 5,48 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 17 17 5,43 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 18 18 5,40 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 19 20 5,37 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 20 19 5,30 Сильное влияние Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 21 27 5,22 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 22 30 5,20 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 23 22 5,17 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 24 16 5,15 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 25 23 5,11 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 26 24 5,07 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 27 35 5,05 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 28 26 5,00 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 29 25 4,95 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 30 28 4,90 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 31 29 4,88 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 32 38 4,85 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 33 32 4,82 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 34 31 4,80 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 35 36 4,77 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 36 34 4,74 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 37 37 4,70 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 38 33 4,68 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 39 43 4,65 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 40 39 4,63 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 41 45 4,60 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 42 49 4,58 Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 43 42 4,55 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 44 41 4,51 Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики 45 50 4,49 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 46 40 4,46 Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области 47 56 4,44 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 48 47 4,42 Морозов Сергей Петрович И.о. губернатора Астраханской области 49 46 4,40 Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области 50 54 4,37 Среднее влияние Морозов Сергей Иванович И.о. губернатора Ульяновской области 51 52 4,35 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 52 48 4,33 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 53 57 4,30 Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области 54 71 4,28 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 55 51 4,23 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 56 44 4,20 Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области 57 60 4,18 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 58 58 4,15 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 59 53 4,12 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 60 65 4,05 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 61 62 4,00 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 62 59 3,97 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 63 61 3,90 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 64 66 3,86 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 65 55 3,79 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 66 68 3,73 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 67 63 3,67 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 68 64 3,64 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 69 67 3,61 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 70 75 3,55 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 71 74 3,48 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 72 81 3,40 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 73 77 3,37 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 74 72 3,35 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 75 79 3,33 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 76 83 3,26 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 77 76 3,22 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 78 84 3,17 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 79 69 3,15 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 80 78 3,11 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 81 82 3,07 Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края 82 70 3,00 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 83 85 2,97 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 84 80 2,90 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 85 73 2,86

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2019 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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