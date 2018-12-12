Усидел или посадили: кадровые изменения в муниципалитетах Тульской области

Тула, , 08:25 — REGNUM Громкие отставки глав муниципалитетов вплоть до уголовного преследования и наказания по закону. Всю эту историю в политических верхах наблюдали жители Тульской области в 2018 году. В 22 муниципальных образованиях руководители сохранили за собой места, а в четырех наблюдались «политические землетрясения». Как и почему сменилась или усидела в своем кресле исполнительная власть тех или иных районов и городов региона — в материале.

По следам предшественников

Махинации, обыски, арест, решетка. По такой схеме пошел теперь уже бывший глава администрации Новомосковска. Вадима Жерздева задержали в июне этого года. Следователи и криминалисты проникли в рабочий кабинет чиновника, который занимал это кресло с 2009 года, провели обыски, попутно заглянули в отдельные коммерческие структуры и усмотрели в деятельности сити-менеджера признаки статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Если коротко, то Жерздев оказывал влияние на одного из участников аукциона, который хотел через конкурс арендовать землю для строительства автомобильной стоянки. Он вынуждал честного представителя предприятия отозвать заявку на аукцион, но получив в ответ однозначное «нет», решил воспользоваться должностью и аннулировал аукцион.

«Примечательно, что в 2009 году, когда Вадим Жерздев пришел работать в администрацию Новомосковска, там тоже из-за коррупционного скандала завершилась эпоха Николая Минакова и Игоря Потапова. Он сумел создать вокруг себя команду эффективных управленцев, обратив внимание на создание комфортной городской среды, строительство жилых домов, ремонт дорог. Но в то же время его излишне жесткий стиль управления, постоянные публичные скандалы, практика кумовства настроили против главы многих новомосковцев. Июньское задержание стало закономерным итогом проводимой губернатором Алексеем Дюминым антикоррупционной политики, которой он уделяет самое пристальное внимание», — отметил руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

После того как Жерздев оказался в следственном изоляторе (а в дальнейшем и в колонии-поселении на ближайшие два года), новомосковские депутаты приняли его отставку и временно посадили в его кресло руководителя Госжилинспекции Тульской области Алексея Бирюлина. После 9 сентября обновленный состав Горсовета утвердил его на должность главы и убрал приставку и. о.

«С приходом Алексея Дюмина в регион масштабной ротации глав не было. Однако 2018 год наметил важные тенденции в этом вопросе. После ротации в региональном правительстве следует ожидать некоторые кадровые изменения и в корпусе глав администраций. Ситуация с заключением считавшегося ранее непотопляемым экс-главы Новомосковска Жерздева — это, помимо всего прочего, важный месседж главам муниципальных образований и городских округов региона. Этот посыл можно выразить так: «Работайте на благо жителей, а не на свое благо», — уверен руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Ожидаемая отставка

Осенью 2018 года в Белевском районе выбрали нового главу администрации Александра Романова. Предыдущий руководитель Олег Соловьев, что называется, «получил хороших» от губернатора Тульской области Дюмина за несанкционированный вывоз мусора на закрытый полигон. Туляки очень остро переживают эту проблему, поэтому за такой проступок последовал шквал критики и уже добровольная отставка.

«Разговоры об уходе Олега Соловьева из администрации Белева ходили давно, семейные обстоятельства вынудили его уйти в отставку по собственному желанию. Александр Романов, пришедший ему на смену, профессиональную карьеру выстраивал в корпоративном секторе на должности начальника службы в «Газпром межрегионгаз Тула». Он возглавлял МО Суворовского района», — объясняет Евгений Крылов.

Политологи отмечают, что бывшему главе Белевского района Олегу Соловьеву не хватило руководящей жилки.

«На мой взгляд, экс-глава Олег Соловьев хороший политик, но недостаточно эффективный управленец. Находясь в сложных условиях он не смог выстроить нормальные отношения с местными элитами, поэтому его уход из неродного для него района был ожидаем», — подчеркнул Дмитрий Михайличенко.

В ожидании назначений

В двух муниципальных образованиях Тульской области — Славном и Каменском районе — у руля стоят врио. После выборов в Славном сформировали конкурсную комиссию, которая должна была определиться с кандидатурами на пост главы администрации, однако желающих до сих пор не нашлось. С 2008 года в муниципалитете сменилось уже четыре руководителя. Последний — Степан Соколов — три года проработал в кабинете «славного управленца», заняв кресло после отставки прежнего главы Николая Тимакова. Сегодня с приставкой и. о. здесь трудится бывший замглавы Дмитрий Лещев.

В Каменском по собственному желанию пост руководителя района в 2018 году покинула Светлана Карпухина. Чиновница занимала эту должность пять лет. После себя она оставила своего заместителя — Александра Карцева.

Настоящая борьба за власть развернулась за власть в Арсеньевском районе. Здесь планировалась смена управленца. Но 61-летний Михаил Трифанов оказался «долгожителем» — он бессменно руководит муниципалитетом с 2009 года.

На его место рассматривали кандидатуру первого заместителя молодого и энергичного 48-летнего Олега Калитина. Однако Трифанов сумел удержать бразды правления. А Калитина сегодня сватают в Славный.

Суворовский район также стабилен. Его уже девять лет возглавляет Геннадий Сорокин. Однако, по мнению экспертов, лидерство уже упущено.

«По управленческой дисциплине глава Суворова Сорокин всегда был один из лидеров в регионе. По сути, сохраняет свои позиции он и сейчас, однако наметилось некоторое снижение по этому показателю. В минус Сорокину работает и история с контрэлитным противостоянием, которое играет на ослабление действующего главы», — говорит политолог Михайличенко.

Главой администрации Богородицкого района остался Вадим Игонин. Его кандидатура — это уникальный случай, когда один и тот же человек занимал должность руководителя района с перерывами. Игонин успел отметиться в кресле управленца с 2011 по 2015 годы, но отстранен по решению губернатора Владимира Груздева. Тогда в отношении Игонина возбудили уголовное дело по факту использования подложного документа. Пост главы на два года занял Ираклий Маградзе. 21 марта 2017 года Алексей Дюмин раскритиковал работу богородицкого чиновника. Губернатор дал Ираклию Маградзе два дня, чтобы принять «правильное решение». После этих передряг в район вернулся Игонин, в отношении которого уже прекратили уголовное преследование, не найдя «ничего криминального».

Скорее всего, Алексею Дюмину посоветовали вернуть Игонина в Богородицкий как «своего», разбирающегося в сути и проблемах муниципалитета.

В Щекинском районе тоже не все гладко, однако Олег Федосов смог закрепиться на посту главы, несмотря на внутриэлитный конфликт.

«Этот район в уходящем году доставил, пожалуй, наибольшие затруднения для региональных властей. В результате внутриэлитных договоренностей удалось стабилизировать ситуацию и преодолеть управленческий кризис в городе», — объяснил Михайличенко.

Во главе Веневского района осталась Жанна Исаченкова. До 2017 года она уходила в декретный отпуск, на ответственном посту ее обязанности исполнял один из заместителей — Дмитрий Солдатов. Когда экс-глава администрации вернулась на свое рабочее место, то вступила в конфликт с Солдатовым. По неподтвержденным данным, попытки уговорить экс-руководителя написать заявление об уходе, чтобы Дмитрий Солдатов смог вновь поучаствовать в конкурсе и остаться на своем посту, ни к чему не привели. В результате Исаченкова сумела удержать свои позиции и сохранить должность. В 2018 году она переназначена на должность главы муниципалитета.

Эксперты политических исследований отмечают, что перемены в верхах районов и городах Тульской области еще будут и намечаются в следующем году.

«Новые главы появятся в Славном и Тепло-Огаревском районе, возможно, в Арсеньевском, Каменском районах. Что примечательно, кадровые решения ожидают отдаленные районы, которые не могут похвастаться успехами в своем развитии, — говорит Евгений Крылов. — Отсутствие перспектив в развитии территорий объективно сказывается на общественном мнении и оценках работы администрации, во многих муниципалитетах накопилась определенная усталость населения от глав».

Политологи считают, что Алексей Дюмин, встав у руля региона, не стал «чистить команду» бывшего главы Владимира Груздева, сохранив практически весь аппарат предшественника. Однако ожидается, что некоторые главы муниципалитетов в следующем году лишатся своих постов.

«Большинство глав в муниципалитетах Тульской области достаточно профессиональны. Помимо этого, есть целый корпус муниципальных управленцев, неплохо проявивших себя в работе на территории и стремящихся перейти на работу на региональный уровень, — отмечает политконсультант, генеральный директор аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. — В то же время есть ряд администраций, требующих усиления (Богородицк, Киреевский, Заокский и Ясногорский, Веневский районы). Этим главам нужно качественно усилить работу».