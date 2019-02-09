В Twitter назвали количество активных пользователей

Сан-Франциско, США, , 13:16 — REGNUM Ежедневно социальной сетью Twitter пользуется в среднем 126 млн человек. Об этом сообщается в отчёте компании.

Администрация социальной сети Twitter представила финансовый отчёт по итогам четвёртого квартала 2018 года. Согласно отчёту, среднее количество пользователей, которые ежедневно заходят в социальную сеть через сайт или специальные приложения, составляет 126 млн человек. Отмечается, что в четвёртом квартале 2018 года этот показатель был на 9% меньше. Количество пользователей, которые посещают социальную сеть хотя бы один раз в месяц, оценивается в 321 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство начало административное производство в отношении администрации социальных сетей Facebook и Twitter. Жаров отметил, что администрация соцсетей не предоставила информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации.