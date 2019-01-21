Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Москва, , 14:03 — REGNUM Роскомнадзор начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они дали лишь «формальные ответы» на требования ведомства предоставить информацию по локализации баз данных российских пользователей на территории России. Об этом сообщает сегодня, 21 января, «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Он отметил, что компании дали лишь формальные ответы, которые не содержат конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации или информации о том, в какие сроки она произойдет. Жаров добавил, что у компаний есть месяц, после чего регулятор перейдет к конкретным действиям в их отношении.

Часть пользователей опасается возможной блокировки социальных сетей. Другие же не верят, что у ведомства это получится, вспоминая историю с Telegram.

«Им сейчас жизненно важно уничтожить последние островки свободы и независимости», — считает Серега.

«Роскомнадзор продолжает воевать с интернетом. Интернет запасается попкорном и готовит свежие мемы», — пишет автор аккаунта «Усы Пескова» в Twitter.

«Трепетное отношение РКН к Facebook и Twitter удивляет. Сколько времени уже речь идет о локализации данных? И по факту к чему пришли? Штрафу 5000 рублей? А потом все сначала?» — спрашивает автор Telegram-канала «Доктор прописал».

Напомним, в декабре 2018 года Роскомнадзор отправил в Facebook и Twitter официальные уведомления с требованием выполнить закон о локализации данных российских пользователей. В ведомстве отметили, что, если компании не ответят, их оштрафуют на 5 тыс. рублей. 18 января Facebook и Twitter ответили Роскомнадзору. Регулятор пообещал проанализировать их ответы и сообщить о своих действиях.

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