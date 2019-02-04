СК и Минздрав проверят ситуацию со вспышкой эхинококкоза в Ульяновске

Москва, , 12:42 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) обеспокоен ситуацией в Ульяновском суворовском училище, где выявили вспышку паразитарной болезни эхинококкоза. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, соответствующие письма с просьбой о проверке депутат направил в Минздрав и Следственный комитет.

«От имени родителей суворовцев, и как депутат Государственной думы, требую незамедлительного предоставления полной и достоверной информации о состоянии здоровья всех детей, возбуждения уголовного дела по факту массового заражения и причинения вреда здоровью, принятия исчерпывающих мер для скорейшего установления причин произошедшего, полной диагностики и лечения суворовцев. Соответствующая информация будет доведена мною до руководства Минздрава РФ и Следственного комитета РФ», — написал депутат Госдумы в Facebook.

Куринный также подтвердил, что соответствующие письма в Минздрав и СК им направлены.

Вместе с тем по результатам флюорографического обследования, которое проводилось в рамках ежегодной плановой диспансеризации, у пяти воспитанников были выявлены признаки начальной формы паразитарного заболевания. По результатам углубленного обследования всего личного состава заболевание в начальной форме подтверждено у 26 воспитанников.

Угрозы здоровью воспитанников Ульяновского суворовского военного училища (СВУ) из-за обнаружения у них паразитов нет, ребята посещают занятия в обычном режиме, сообщили в Минобороны РФ.

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