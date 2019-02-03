Почти 30 курсантов-суворовцев в Ульяновске заболели из-за ленточных червей

Ульяновск, , 21:04 — REGNUM По итогам обследований курсантов Суворовского училища в Ульяновске у 26 человек подтвержден диагноз «эхинококкоз». До настоящего момента обследовано 400 воспитанников училища, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

По словам главы минздрава Сергея Панченко, эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего. К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения.

Причем среди сотрудников училища также диагноз не установлено ни у кого, у одного из работников выявлены кистозные изменения на УЗИ.

«Подчеркну позицию минздрава и руководства Ульяновской области: максимальная открытость для гражданского общества и всемерная помощь военным медикам в разрешении возникшей ситуации!», — заверил Панченко.

В настоящее время продолжается эпидрасследование с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ. Заболевшие получают медицинскую помощь амбулаторно службой училища под контролем специалистов федеральных уреждений.

Эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus. Инфицирование людей происходит при поглощении яиц паразита, содержащихся в зараженных пищевых продуктах, воде или почве, или при прямом контакте с животными, являющимися хозяевами паразита. Лечение эхинококкоза часто бывает дорогим и сложным и может требовать обширных хирургических вмешательств или длительной лекарственной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Ульяновской области распространил сообщение о том, что 31 января выявлены «отклонения от нормы» в состоянии здоровья у 20 курсантов Суворовского военного училища. По словам врачей, они связаны с «малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку». В министерстве заверили, что «все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации». До 6 февраля будут проводиться диагностические обследования всех воспитанников и сотрудников училища — всего планируется охватить более 800 детей и взрослых.

До этого СМИ сообщили, что 28 января из училища было направлено несколько воспитанников в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких. Изначально отклонения от нормы в состоянии здоровья были выявлены у 20 человек.

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