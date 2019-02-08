Пятница, 8 Февраля 2019 года
10:45:57 МСК

Телефон в микроволновке: на Reddit обсуждают смешную историю девушки

Общество

После публикации рассказа пользователи форума начали вспоминать подобные события из своего детства

Вашингтон, 8 февраля 2019, 10:37 — REGNUM  Посетителей форума Reddit рассмешила история девушки, которая будучи трёхлетним ребёнком, положила мобильный телефон своего отца в микроволновую печь. Примечательно, что родитель сохранил испорченное устройство и до сих пор в случае подходящего момента показывает его дочери.

В ответ на эту публикацию пользователи Reddit начали вспоминать подобные истории из своего детства, связанные с использованием микроволновых печей и других электрических приборов. А один пользователь пошутил, что отцу девушки нужно было брать не моднейшую на тот момент «раскладушку», а Nokia 3310, который наверняка смог бы пережить такое испытание.

Читайте также: Интерес к песням Децла в сети после его смерти вырос в 150 раз

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователей Reddit удивило видео, показывавшее необычный способ борьбы пожарных с огнем. Ролик быстро стал вирусным и распространился по сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпичный способ борьбы пожарных с огнем превратился в мем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить