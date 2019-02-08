Телефон в микроволновке: на Reddit обсуждают смешную историю девушки

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Посетителей форума Reddit рассмешила история девушки, которая будучи трёхлетним ребёнком, положила мобильный телефон своего отца в микроволновую печь. Примечательно, что родитель сохранил испорченное устройство и до сих пор в случае подходящего момента показывает его дочери.

В ответ на эту публикацию пользователи Reddit начали вспоминать подобные истории из своего детства, связанные с использованием микроволновых печей и других электрических приборов. А один пользователь пошутил, что отцу девушки нужно было брать не моднейшую на тот момент «раскладушку», а Nokia 3310, который наверняка смог бы пережить такое испытание.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователей Reddit удивило видео, показывавшее необычный способ борьбы пожарных с огнем. Ролик быстро стал вирусным и распространился по сети.

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