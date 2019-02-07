Интерес к песням Децла в сети после его смерти вырос в 150 раз

Москва, , 19:24 — REGNUM Количество прослушиваний песен рэпера Децла в музыкальных онлайн-сервисах после его смерти возросло в 150 раз. Об этом 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

Отмечается, что в результате всплеска интереса к творчеству Децла композиции артиста впервые вошли в топ-100 социальной сети «ВКонтакте» и музыкального приложения BOOM.

Как сообщается, в числе наиболее прослушиваемых вошли композиции «Слёзы», «Письмо», «Вечеринка у Децла», «Кто ты?» и «Кровь моя, кровь».

Представитель музыкального сервиса Zvooq также сообщил, что за период с 3 по 6 февраля количество прослушиваний песен Децла возросло в 157 раз, а число слушателей — в 100 раз.

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Как передавало ИА REGNUM, Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. Предварительной причиной его смерти названа внезапная остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.

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