В Пенсионном фонде дали советы гражданам РФ по увеличению пенсий

Москва, , 09:53 — REGNUM Граждане России могут самостоятельно увеличить свои пенсии. Причём такая возможность есть как у тех, кто еще готовится выйти на заслуженный отдых, так и у тех, кто уже является пенсионером. Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде России.

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Прежде всего, такую возможность даст официальное трудоустройство. В этом случае с полной заработной платы работодатель обязан отчислять все взносы в государственные внебюджетные фонды.

Страховая пенсия по старости возрастёт, если делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования. Помимо этого, на пенсию можно откладывать с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений. А если человек уже вышел на пенсию или этот срок приближается, то ему необходимо взять справку о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда он получал самый высокий доход.

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Ещё один вариант — не оформлять пенсию по достижении пенсионного возраста, а отложить на несколько лет, тогда пенсия, которую начислят впоследствии, будет выше, чем если бы гражданин получил её сразу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионного возраста. Так, в течение ближайших шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Добавим, что в России может появиться новый вид пенсии. Разработку пакета соответствующих законопроектов в настоящее время завершают в Центральном банке и Минфине. Предполагается, что индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) можно будет использовать на лечение серьёзных заболеваний.

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