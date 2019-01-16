МВФ рекомендует молодежи копить на старость

Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что старение населения в наиболее развитых странах мира поставит государственные пенсионные системы в сложное положение в течение следующих 30 лет. МВФ рекомендует государствам реформировать пенсионные системы, а молодежи — начать откладывать средства на старость и отложить свой выход на пенсию. Об этом пишет испанская газета El Mundo 16 января.

Днем ранее МВФ опубликовал доклад под названием «Будущее накоплений: роль пенсий в стареющем мире».

На примере Японии и некоторых европейских стран МВФ демонстрирует, что «в быстро стареющих странах с низким коэффициентом накоплений и растущими пенсионными обязательствами задача будет заключаться в устойчивом повышении пособий». Но для выполнения этой задачи мало возможностей. Для сегодняшнего молодого поколения накопление большего количества средств на будущее станет все более важным для обеспечения безопасности пенсионных доходов, уверяет МВФ.

Для слишком щедрых на пенсии государств в докладе предлагается «снизить эту щедрость» для управления старением населения. Также рекомендуется тщательно разрабатывать реформы, чтобы избежать чрезмерного сокращения числа пенсионеров или распространения бедности среди пожилых людей.

Совет от МВФ трудящимся — «больше экономить и продлить свой трудовой стаж».

«В странах с развитой экономикой, где пенсии были реформированы, в отношении тех, кто родился в период между 1990 и 2009 годами, моделирование предполагает, что повышение пенсионного возраста на 5 лет (с нынешних 63 лет в среднем до 68 лет к 2050 году) закрыло бы половину бреши, которая возникает относительно сегодняшних пенсионеров», — говорится в докладе.

По оценкам экономистов, если бы эти же работники ежегодно откладывали по 6% своих доходов, закрылась бы вторая половина бреши.