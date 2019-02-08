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В Москве ограничат торговлю алкоголем 23 февраля

Общество

… и слабоалкогольными напитками в стеклянной таре

В Москве ограничат торговлю алкоголем 23 февраля
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Алкоголь

Москва, 8 февраля 2019, 08:07 — REGNUM  Власти Москвы приняли решении ограничить продажу алкогольных напитков в местах проведения массовых мероприятий в праздничный день 23 февраля, сообщается на официальном портале мэрии столицы.

Под ограничение попадают крепкие спиртные напитки, а также напитки в стеклянной таре в том числе и слабоалкогольные напитки, соки и газировка.

Ограничение продажи алкогольных напитков вводится на два дня — 23 и 24 февраля и коснется только тех магазинов, которые расположены рядом с площадками, где 23 февраля пройдут массовые мероприятия.

Отмечается, что меры принимаются «для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни».

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Как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ не будут отдыхать три дня подряд по случаю Дня защитника Отечества. Дополнительный выходной, положенный из-за того, что 23 февраля выпадает на субботу, которая и так является нерабочим днём, перенесён на май.

Подробнее: Рабочий день перед 23 февраля в России будет сокращённым

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День защитника Отечества
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