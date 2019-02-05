Рабочий день перед 23 февраля в России будет сокращённым

Москва, , 10:44 — REGNUM Граждане РФ не будут отдыхать три дня подряд по случаю Дня защитника Отечества. Дополнительный выходной, положенный из-за того, что праздник выпадает на субботу, которая и так является нерабочим днём, перенесён на май. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.

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Так, вместо 24 февраля граждане России будут отдыхать в пятницу, 10 мая, что сделает вторые майские выходные более продолжительными — с 9 по 12 мая.

По случаю Дня защитника Отечества в России будут отдыхать только 23 и 24 февраля, которые и так являются выходными. При этом пятница, 22 февраля, будет сокращённым рабочим днём.

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Как сообщало ИА REGNUM, три выходных дня подряд ждут россиян в марте. По случаю Международного женского дня нерабочими будут дни с 8-го по 10-е марта. Весенние каникулы будут длиться с 1 по 5 мая, а затем продолжатся с 9 по 12 мая. Выходными днями в 2019 году будут 12 июня, а также 2, 3 и 4 ноября.

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