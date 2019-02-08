Бизнес слабо реагирует на амнистию капитала – эксперт

Москва, , 11:39 — REGNUM Амнистия капитала — хороший способ привлечь бизнесменов, уверен руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. По его словам, власти делают правильные шаги в направлении возврата капитала в Россию. Об том он заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля, комментируя инициативу президента Владимира Путина продлить амнистию капитала на год.

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«Проблема в том, что нежелание возвращать капитал в Россию связано не только с боязнью налоговых и иных санкций. Причины те же самые, что в первоначальном оттоке активов — недоверие к российской политике в отношении к частной собственности и бизнесу. И эти причины никуда не делись. Например, несмотря на заявления о снижении силового давления на бизнес, уголовные дела против собственников компаний, как и разного рода проверки, остаются инструментом воздействия на бизнесменов (как для властей, так и для конкурентов). В таких условиях ожидать значительного возврата капитала не стоит, хотя в какой-то мере это скажется положительно на бизнесе в РФ», — пояснил эксперт.

Напомним, что текущий срок амнистии капитала закончится 1 марта 2019 года. Выступая на форуме «Деловая Россия», президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым продлить на год сроки амнистии капитала. Уточнятся, что она может коснуться лиц, которые возвращают капиталы в РФ, или регистрирует свой бизнес в специальных административных районах.

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