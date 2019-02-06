Путин предложил на год продлить амнистию капиталов

Москва, , 15:45 — REGNUM Амнистию капиталов можно продлить ещё на один год как минимум. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании XI форума общественной организации «Деловая Россия», сообщается на сайте Кремля.

Это будет сделано для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию.

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«Также целесообразно на один год освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний — при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами Российской Федерации», — отметил президент.

Напомним, ранее амнистию капиталов предусматривалась до 1 марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании форума «Деловой России». На форум съехались более 1500 участников.

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