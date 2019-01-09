«Сухой» алкоголь «уведёт» из России дешёвые импортные вина

Москва, , 15:42 — REGNUM Запрет на порошковый («сухой») алкоголь вероятней всего имеет своей первопричиной защиту интересов отечественных производителей. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Разговоры о том, что порошковый алкоголь некачественный и вредный несколько преувеличены. Большинство крупнейших стран-виноделов традиционно используют для недорогих сортов вин методику транспортировки именно в виде порошка. И никаких особых проблем при этом не испытывают», — отметил эксперт.

С другой стороны, подобный вид транспортировки оправдан именно при большом логистическом плече, то есть на значительные расстояния. При том, что перевозка вин в бутылках на небольшие расстояния не столь обременительна.

«Так что введение запрета на порошковый алкоголь определенные преференции получают российские производители, которые вполне могут доставлять свою продукцию к потребителю непосредственно в стеклянной таре. А вот вина из Аргентины, Чили, ЮАР и иных весьма удаленных государств (речь идет об относительно недорогих столовых винах), с российского рынка просто уйдут», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 января 2019 гола в России вступил в силу запрет на продажу так называемого сухого алкоголя. В стране запрещены производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде и содержащего в своем составе более 0,5% этилового спирта».

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