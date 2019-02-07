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Осужденный в США летчик Ярошенко попросил о переводе в другую тюрьму

Общество

«Он не в состоянии уже это терпеть»

Осужденный в США летчик Ярошенко попросил о переводе в другую тюрьму
В тюрьме

Ростов-на-Дону, 7 февраля 2019, 11:29 — REGNUM  Отбывающий наказание в Соединенных Штатах российский лётчик Константин Ярошенко просит о переводе в другую тюрьму из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь, об этом рассказала супруга гражданина РФ Виктория Ярошенко.

«Константин просит, чтобы его перевели из-за неоказания медицинской помощи, из-за условий содержания, — цитирует ТАСС Викторию. — У него ничего не изменилось (по состоянию здоровья), он не в состоянии уже это терпеть».

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Напомним, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии по запросу США. Американские спецслужбы обвинили его в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году суд США приговорил российского гражданина к 20 годам тюремного заключения.

Ранее Виктория Ярошенко заявила, что ее супругу по-прежнему не оказывают необходимой медицинской помощи. Константин из-за зубных болей испытывает проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу.

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