Летчика Ярошенко навестили в тюрьме российские дипломаты

Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Российские дипломаты посетили в тюрьме штата Коннектикут отбывающего наказание в США летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщила 30 ноября пресс-служба генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Отмечается, что сотрудники дипмиссии прибыли в исправительное учреждение «Данбери» в связи с ухудшением состояния здоровья российского гражданина. По сообщению дипмиссии, Ярошенко оценил свое самочувствие как «удовлетворительное».

"Он вновь подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования, вместо этого предлагается удалить больные зубы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в генконсульстве РФ подчеркнули, что ситуация с Ярошенко держится на контроле, летчик получает необходимую консульскую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии, спецслужбы Соединенных Штатов обвинили гражданина России в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году суд США приговорил летчика к 20 годам тюремного заключения.

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