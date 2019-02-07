Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Мэр Астаны рассказал о решении проблемы переселения из временного жилья

Общество

Планируется объединить ресурсы нескольких программ

Астана, 7 февраля 2019, 10:35 — REGNUM  Проблему переселения жителей Астаны из временного жилья необходимо решать комплексно, в том числе за счет сопряжения с государственными программами, заявил аким (мэр) города Бахыт Султанов, сообщает 7 февраля издание «Власть».

По его словам, в настоящее время власти города планируют решать проблему временных построек на окраине Астаны с помощью объединения нескольких программ.

В частности, планируется объединить ресурсы программ сноса ветхого жилья, заселения обманутых дольщиков с государственной программой «Нурлы жер».

Султанов считает, что для сопряжения программ необходимо проанализировать платежеспособность населения, рассмотреть социальную помощь и поддержку предпринимательства. Аким добавил, что в настоящее время проводится инвентаризация окраин Астаны и поселков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Бахыт Султанов поручил усилить меры противопожарной безопасности и проверить все частные дома. Совещание по вопросам пожарной безопасности было созвано после гибели пятерых детей из-за возгорания временной постройки, в которой жила многодетная семья.

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Противопожарная безопасность
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