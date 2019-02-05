Глава правительства Казахстана поручил усилить меры пожарной безопасности

Астана, , 08:21 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству внутренних дел и местным органам власти возобновить проведение месячника пожарной безопасности, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

В ходе заседания правительства премьер-министр обратил внимание на повышение рисков возгорания в частном секторе в связи с наступающими холодами. Меры пожарной безопасности поручено усилить до окончания отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин заявил, что в 2018 году в пожарах погибли 434 человек, что на 19% больше, чем годом ранее.

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