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Глава правительства Казахстана поручил усилить меры пожарной безопасности

Общество

Меры пожарной безопасности поручено усилить до окончания отопительного сезона

Астана, 5 февраля 2019, 08:21 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству внутренних дел и местным органам власти возобновить проведение месячника пожарной безопасности, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

В ходе заседания правительства премьер-министр обратил внимание на повышение рисков возгорания в частном секторе в связи с наступающими холодами. Меры пожарной безопасности поручено усилить до окончания отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин заявил, что в 2018 году в пожарах погибли 434 человек, что на 19% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году число жертв пожаров в Казахстане выросло на 19%

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Противопожарная безопасность
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