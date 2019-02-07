Видео: Ubisoft показала отличия ремастера Assassin’s Creed III от оригинала

Монтрёй, Франция, , 10:13 — REGNUM Компания Ubisoft выложила в сеть ролик, демонстрирующий ремастеринговую версию игры Assassin’s Creed III, релиз которой состоится 29 марта 2019 года. Видео было опубликовано 6 февраля на YouTube-канале Ubisoft Россия.

Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC. Что касается Nintendo Switch, то официального подтверждения компании о том, что игра выйдет на этой платформе — нет. Таким образом, возможный выход Assassin’s Creed III на Switch остается лишь слухом.

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Напомним, оригинальная версия игры вышла в продажу 30 октября 2012 года. Assassin’s Creed III представляет собой action-adventure (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера).

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