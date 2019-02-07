Названа дата премьеры фильма по игре «Охотник на монстров»

Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM Названа дата премьеры фильма «Охотник на монстров» по популярной одноименной видеоигре. Посмотреть его поклонники франшизы в США смогут 4 сентября 2019 года. Об этом 6 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1093379702973181952

Съемки картины завершены и проект вступил в стадию постпроизводства. Одну из главных ролей в ней исполнит актриса Милла Йовович. Также в фильме снялись такие актёры, как Рон Перлман, Диего Бонета и Тони Джа.

Читайте также: Игра Fear the Wolves вышла из раннего доступа и раздаётся бесплатно

Ранее фанаты игровой серии подвергли критике проект фильма за то, что он, возможно, отойдет от оригинальной истории «Охотника на монстров». Создатели картины выложили в сеть фотографии, которые позволили поклонникам предположить, что в центре повествования будет находиться команда содат с земли, попавших в эту вселенную.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлены фильмы-победители премии VES Awards за лучшие визуальные эффекты