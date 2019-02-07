Утверждена программа по переселению в Ингушетию соотечественников

Магас, , 09:14 — REGNUM Правительство РФ утвердило программу по оказанию содействия переселению в Ингушетию соотечественников, проживающих за границей и желающих вернуться на родину. Постановление, подписанное председателем правительства Дмитрием Медведевым, опубликовано 7 февраля. Программа рассчитана на 2019—2020 годы.

Приехать в Ингушетию на постоянное место жительства в ближайшие годы смогут до 150 человек. В первую очередь ими окажутся квалифицированные специалисты, в том числе ученые, занимающиеся «актуальными научными и технологическими проблемами для обеспечения развития экономики Республики Ингушетия», говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, к государственной программе по переселению в Россию соотечественников в октябре 2018 года присоединилась Чечня, в июле 2018 года — Карачаево-Черкесия. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, всего в программе участвуют 68 российских регионов.

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