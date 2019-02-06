Видео: нейросеть провалила превращение Росса из «Друзей» в Николаса Кейджа

Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Пользователь сервиса YouTube derpfakes, известный в сети своими роликами, в которых производится замена лиц различных публичных фигур при помощи нейросети (искуственного интеллекта), совместил лица Николаса Кейджа и Росса Геллера (Дэвида Швиммера) из сериала «Друзья». Результат удивил всех поклонников шоу.

Многие из них, посмотрев ролик, отметили, что в результате Росс Геллер стал ещё больше похож на Росса Геллера, несмотря на то, что это Николас Кейдж. В очередной работе derpfakes лицо Николаса Кейджа было наложено также и на других актеров, но фурор вызвал именно отрывок с Швиммером. Некоторые стали шутить, что британский вор пива — далеко не единственный человек, который так сильно похож на актера.

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Напомним, в октябре 2018 года Дэвид Швиммер опубликовал в Twitter видео, на котором был запечатлен подозреваемый в краже алкоголя в одном из магазинов Великобритании. Мужчина оказался поразительно похож на Швиммера. Ролик быстро стал вирусным, с момента публикации он набрал уже около 9,5 млн просмотров.

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