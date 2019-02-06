Видео: геймер сыграл на рояле в Overwatch при помощи миди-клавиатуры

Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Геймер из США выпустил модификацию к Overwatch, которая позволила ему при помощи миди-клавиатуры сыграть на рояле, являющемся частью интерьеров игры. Видео с демонстрацией мода он опубликовал на YouTube-канале OverThought.

Отмечается, что для создания мода он использовал программу Aimbot (реализует в игре функцию автонаводки), она позволила ему осуществить задуманное. При нажатии на клавишу миди-клавиатуры оружие в руках игрока стреляет и попадает в нужную клавишу виртуального рояля в Overwatch.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором геймер продемонстрировал, что будет, если в пять раз увеличить значения показателей лицевой анимации у персонажей игры-ремейка Resident Evil 2. Результат получился довольно смешным и одновременно жутким.

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