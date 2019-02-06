Выход «духовного преемника серии игр X-Com» отложен на два месяца

София, , 17:36 — REGNUM Релиз игры Phoenix Point, которую считают духовным преемником серии X-Com, откладывается с июля на сентябрь 2019 года. Об этом в видеоблоге проекта сообщил 5 февраля его креативный директор Джулиан Голлоп.

Он отметил, что игра будет завершена к ранее намеченному сроку, однако команде Snapshot Games потребуется дополнительное время для того, чтобы «протестировать и улучшить игровой процесс».

«Я понимаю, что это будет разочаровывающей новостью для многих людей, и я действительно сожалею об этом», — сказал Голлоп, добавив, что дополнительные затраты времени и ресурсов помогут игре оправдать ожидания геймеров.

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Напомним, события в Phoenix Point будут происходить в 2047 году на Земле, подвергшейся инопланетному вторжению. В 2015 году студия Snapshot Games выпустила пошаговую тактическую ролевую игру Chaos Reborn.

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