Создатели Mortal Kombat 11 отказались добавлять Шэгги в игру

Чикаго, США, , 16:23 — REGNUM Несмотря на петиции игроков, Шэгги Роджерс из мультфильма «Скуби-Ду» не появится в игре Mortal Kombat 11. Об этом представители компании NetherRealm Studios сообщили в официальном Twitter-аккаунте игры.

Разработчики оставили сообщение: «Покойся с миром, Шэгги». Таким образом, создатели игры дали фанатам понять, что один из центральных героев «Скуби-Ду» в игре не появится. Вместо этого разработчики анонсировали двух новых бойцов из предыдущих частей франшизы: Кабала и Ди’Вору. Mortal Kombat 11 выйдет 23 апреля 2019 года.

Напомним, что популярность интернет-мема с Шэгги Роджерсом из мультфильма «Скуби-Ду» сподвигла фанатов на создание петиции о добавлении этого персонажа в Mortal Kombat 11(её подписало более трёх с половиной тысяч человек). После этого один из создателей франшизы Эд Бун в шутку попросил геймеров подписать его собственную петицию о добавлении в игру самого Скуби-Ду.

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