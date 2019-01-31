Создатель Mortal Kombat просит фанатов помочь добавить Скуби-Ду в Injustice

Чикаго, США, , 13:02 — REGNUM Создатель серии игр Mortal Kombat Эд Бун отреагировал на петицию фанатов, в которой просили добавить в новую часть игры Шэгги из мультфильма «Скуби-Ду». Бун в своём Twitter-аккаунте в шутку попросил геймеров подписать его петицию о добавлении в Injustice самого Скуби-Ду.

Фанаты считают, что таким образом разработчик ушёл от ответа и дал понять, что Шэгги так и не появится в Mortal Kombat 11. Однако некоторые поклонники игр Mortal Kombat и Injustice всё ещё верят в эту возможность, так как разработчики ранее уже добавляли в свои проекты персонажей других франшиз. Так, в Injustice 2 появились Черепашки-ниндзя и Хеллбой, а в Mortal Kombat Фредди Крюггер, Джейсон Вурхиз и Ксеноморф из фильма «Чужой».

Напомним, что Шэгги Роджерс из серии мультфильмов о говорящей собаке Скуби-Ду недавно стал персонажем интернет-мема. Популярность к герою пришла после отрывка из мультфильма, в котором Шэгги с лёгкостью побеждает банду байкеров. Теперь пользователи различных социальных сетей считают персонажа непобедимым супергероем, не знающим поражения. В связи с такой возросшей известностью Шэгги фанаты создали петицию на Change.org о добавлении его в качестве играбельного персонажа в Mortal Kombat 11. Петицию подписало более 240 тыс. человек.

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