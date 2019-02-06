В Петербурге переобучат около двух тысяч лиц предпенсионного возраста

Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 2019 по 2024 годы в рамках регионального проекта «Демография» планируется переобучить 1787 горожан предпенсионного возраста. Курсы профессионального обучения и дополнительного образования для граждан предпенсионного возраста, постоянно проживающих в Северной столице, начнут работу уже предстоящей весной.

Приоритетными направлениями для обучения «предпенсионеров» станут информационные технологии, финансы и бухгалтерский учет, педагогика, социально-бытовое обслуживание населения.

«Программа предусматривает обучение и для граждан занятых, которые хотят повысить свою квалификацию, либо найти себе другую работу. Причём незанятым гражданам будет выплачиваться стипендия в размере 11 280 рублей», — сообщила начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмила Колдунова.

Чтобы получить направление на обучение, нужно обратиться в Агентство занятости населения любого района Санкт-Петербурга с паспортом, трудовой книжкой, документом об образовании.

Работодатели, направляющие людей на обучение, должны представить список кандидатов, с указанием желаемых программ обучения, текущего места работы сотрудников и предполагаемых назначений после обучения.

Программа реализуется по принципу софинансирования из городского (5%) и федерального (95%) бюджета. Реализация проекта в 2019 году обойдется в 122 млн рублей.

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Добавим, что обсуждение пенсионной реформы пройдет в дни Санкт-Петербургского Международного Форума Труда. В частности, 1 марта состоится сессия «Пенсионная реформа и рынок труда: риски, прогнозы, международный опыт», модератором которой выступит Директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова.

Также на площадке Форума пройдет VIII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции «Рынок труда в контексте пенсионной реформы»

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