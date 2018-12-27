Оптимизацию персонала готовят четверть работодателей – эксперт

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Оптимизация персонала в значительной части российских компаний обусловлена сложной экономической ситуацией, при этом в компаниях, чьи владельцы рассчитывают на лучшее будущее, сотрудников не увольняют, а временно переводят на неполный день, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 27 декабря, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя прогноз министерства труда об увольнениях в первом квартале 2019 года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку министерства сообщила, что в начале 2019 года будут уволены или переведены на неполный рабочий день около 230 тысяч человек. Географическими «лидерами» являются Москва и Петербург, отраслевыми — банковская и финансовая сфера, а также транспортная сфера.

Лидерство Москвы и Петербурга в этих рейтингах неудивительно. Столичные регионы всегда лидируют и по положительным, и по отрицательным показателям, просто потому, что здесь наибольшее число и предприятий, и работников.

По экспертным данным, примерно четверть работодателей ориентируются на то, что в 2019 году они в той или иной форме проведут оптимизацию персонала. Это могут быть как увольнения, так и перевод на неполный рабочий день или отпуск без сохранения содержания.

Если у компании в настоявший момент ситуация сложная, но есть надежда на то, что она исправится, то довольно часто выбирается именно форма перевода на частичную занятость. Тогда при улучшении ситуации работников можно снова перевести на полный рабочий день.

В то же время перевод на неполный день может быть и частью «серой» схемы. На самом деле эти сотрудники работают в прежнем режиме, просто половину зарплаты уводят от налогов. В таком случае можно говорить о попытке оптимизировать не штат, а затраты.

Сейчас растет налоговая нагрузка, есть запрет на увольнение граждан предпенсионного возраста. Работодатели отвечают на это давление попыткой экономической оптимизации, в ряде случаев — через незаконные трудовые отношения.

Появление новых технологий само по себе не приводит к сокращениям. В таких сферах, как IT, предприятия только расширяются. Единственным исключением являются банки: там увольнения действительно напрямую связаны с новыми технологиями, — отметила Елена Кудрявцева.