В Дагестане задержали наркокурьеров, действовавших по всей России

Махачкала, , 14:23 — REGNUM Двух наркокурьеров из Тульской области задержали в городе Махачкале. Они приехали в Дагестан для закладки партии наркотиков. За работу исполнители должны были получить 80 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе республиканского МВД.

Двух подозрительных молодых людей поздно вечером 31 января заметил участковый. Подойдя поближе, полицейский заметил, что они прячут в неприметное место сверток — пакет, обмотанный скотчем. Позже приехавшая следственно-оперативная группа изъяла при личном досмотре, а также в салоне автомобиля молодых людей наркотическое средство «мефедрон» весом около трёх килограммов и гашиш — около 300 г.

В ходе допроса задержанные рассказали, что приехали в Махачкалу по заданию неизвестного куратора, который через интернет давал им указания. Молодые люди также сообщили, что с подобными поручениями они ранее уже были в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане арестован организатор крупного канала поставки наркотического средства метилэфедрон из Ставропольского края, а также задержаны 10 его участников. В отношении них за сбыт, хранение и реализацию запрещённого вещества возбуждено 48 уголовных дел.

Организатором преступной схемы, как считают в МВД Дагестана, являлся проживающий в городе Пятигорске уроженец Карабудахкентского района республики. Следствие установило, что от продажи наркотиков он заработал в общей сумме около 7 млн рублей.

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