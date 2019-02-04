Сеть по поставке наркотиков вскрыли в Дагестане

Махачкала, , 09:07 — REGNUM Крупный канал поставки наркотического средства метилэфедрон из Ставропольского края ликвидирован в Дагестане. По фактам сбыта, хранения и реализации возбуждено 48 уголовных дел. Задержан организатор канала, а также 10 его участников, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе МВД Дагестана.

Организатором схемы поставок являлся уроженец Карабудахкентского района республики, проживавший в городе Пятигорске. В ходе обысков в его квартире полицейские изъяли 85 грамм метилэфедрона. Также были обнаружены компоненты для упаковки и фасовки наркотиков по дозам, весы, множество мобильных телефонов и иных гаджетов.

В ходе расследования дела было установлено, что от продажи наркотиков задержанный заработал около 7 млн рублей. Он арестован, дело передано в суд. Злоумышленнику грозят санкции вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Дагестане была выявлена сеть наркодилеров из шести человек. Злоумышленники, как считают в полиции, в течение нескольких лет поставляли героин в крупном размере из Москвы и распространяли его в городе Дербенте и Дербентском районе. Было изъято более 350 грамм запрещённого вещества.

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