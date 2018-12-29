Группу наркодилеров задержали в Дагестане

Дербент, Дагестан, , 09:47 — REGNUM Сеть наркодилеров из шести человек выявлена в Дагестане. Злоумышленники промышляли поставкой и распространением героина в крупном размере в городе Дербенте и Дербентском районе, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе республиканского МВД.

Отмечается, что управление по контролю за оборотом наркотиков разрабатывало преступную группу в течение полугода. Её участники наладили канал поставки наркотического средства из Москвы в республику. Предполагается, что свою деятельность злоумышленники вели уже на протяжении нескольких лет.

В уголовном деле на данный момент значится 17 эпизодов. Из незаконного оборота было изъято более 350 грамм высококонцентрированного героина, что составляет около 2700 доз. Также обнаружены средства для разделения наркотика на порции — весы, бумага для расфасовки и скотч.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что у жителя города Махачкалы при задержании полицейские изъяли более 1 кг наркотического средства «N-метилэфедрон» на сумму порядка 3 млн рублей. Как считают в МВД Дагестана, преступной деятельностью дилер занимался на протяжении нескольких месяцев. Наркотики он хранил в съёмной квартире, а распространял через виртуальный магазин.

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