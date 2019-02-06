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Спасатели Астаны рекомендовали сократить рабочий день из-за морозов

Общество

Сокращенный рабочий день не будет распространяться на работников организаций жизнеобеспечения

Астана, 6 февраля 2019, 11:20 — REGNUM  Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендовал работодателям города сократить рабочий день из-за резкого снижения температуры и ухудшения погодных условий, сообщили 6 февраля в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что сокращенный рабочий день не должен распространяться на работников организаций жизнеобеспечения города, в том числе пожарную службу, полицию, скорую медицинскую помощь и коммунальные службы.

Напомним, 5 февраля в больницы Астаны с обморожением обратились 14 человек, в том числе 12 человек были доставлены в медицинские учреждения в машине скорой помощи.

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