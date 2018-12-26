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В Казахстане из-за морозов эвакуировали 145 пассажиров автобусов

Происшествия

Всем пассажиры размещены в пунктах обогрева

Астана, 26 декабря 2018, 11:04 — REGNUM  В течение суток, 25 декабря, на автодорогах Казахстана было эвакуировано и сопровождено 145 пассажиров автобусов, сообщили 26 декабря в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В Успенском районе Павлодарской области на автодороге Павлодар — Новосибирск из-за ухудшения погодных условий совершил остановку автобус Setra, в котором находились 56 граждан Таджикистана. Все пассажиры размещены в пункте обогрева в селе Успенка.

В Карагандинской области на автодороге Кызыл-Орда — Павлодар из-за неисправности автобуса были эвакуированы 16 пассажиров, еще 20 отправились на попутном транспорте.

Вблизи поселка Кенесары Бурабайского района Акмолинской области Казахстана на автодороге Астана — Петропавловск из-за мороза совершил остановку автобус MAN, в салоне которого находились 53 пассажира. Все они эвакуированы в школу села Кенесары.

Отметим, с 1 ноября по 21 декабря 2018 года на территории Казахстана 37 раз объявлялось штормовое предупреждение и 47 раз вводилось ограничение движения транспорта.

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