Шойгу пообещал закончить работы на Бурейском водохранилище до 20 февраля

Москва, , 10:40 — REGNUM Полностью завершить работы по ликвидации затора на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае военные планируют до 20 февраля 2019 года, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Москве.

По словам главы российского оборонного ведомства, всего на проведение работ задействовано более 400 военных, а также спецтехника, в том числе беспилотники. Он отметил, что гидравлическая связь верхней и нижней частей водохранилища была восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Бурейском водохранилище произошел крупный обвал. Сошедший грунт перекрыл русло реки, что привело к отсечению 28% полезного объема водохранилища.

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