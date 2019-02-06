Среда, 6 Февраля 2019 года
10:45:02 МСК

Шойгу пообещал закончить работы на Бурейском водохранилище до 20 февраля

Общество

Всего на проведение работ по ликвидации затора задействовано более 400 военных

Москва, 6 февраля 2019, 10:40 — REGNUM  Полностью завершить работы по ликвидации затора на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае военные планируют до 20 февраля 2019 года, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Москве.

По словам главы российского оборонного ведомства, всего на проведение работ задействовано более 400 военных, а также спецтехника, в том числе беспилотники. Он отметил, что гидравлическая связь верхней и нижней частей водохранилища была восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Бурейском водохранилище произошел крупный обвал. Сошедший грунт перекрыл русло реки, что привело к отсечению 28% полезного объема водохранилища.

Читайте также: К месту обвала грунта на реке Бурея военные доставили буровую установку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оползни, лавины, сели
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить