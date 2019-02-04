К месту обвала грунта на реке Бурея военные доставили буровую установку

Хабаровск, , 09:29 — REGNUM В районе обвала скальных пород в реку Бурею в Хабаровском крае продолжаются подрывные работы. Как сообщило 4 февраля Минобороны РФ, в настоящее время на место ЧП вертолёты армейской авиации доставили буровую установку.

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Уточняется, что с её помощью в скальной породе будут проделаны более глубокие отверстия, в которые военные заложат инженерные заряды и подорвут.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, для подрывов уже использовано более 10 тонн тротила. В результате взрывных работ удалось разрушить перемычку между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода.

«Мы соединили два так называемых бассейна. Расчётный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200−250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла», — отметил Булгаков.

По его словам, завершить второй этап работ планируется к 18 февраля.

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В оползне на реке Бурея удалось пробить протоку — Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в 73 км от села Чекунда произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. В результате русло реки оказалось перекрыто, что создало угрозу затопления сразу двух населённых пунктов.

С 21 января 2019 года в Хабаровском крае был введён режим ЧС. Тогда же на месте обрушения горных пород в Верхнебуреинском районе начались взрывные работы. Операцию проводят инженерные войска Минобороны РФ. На сегодняшний день длина протоки в месте обвала составляет около 200 метров, ширина — 35 метров, глубина —около 19−20 метров. Пропускная способность проделанной протоки составляет около 600 кубометров в секунду, что позволило поднять уровень воды в водохранилище. За сутки 1 февраля в район проведения работ было доставлено более 20 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов.