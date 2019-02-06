Власти Австрии занизили стоимость родного дома Гитлера почти в 5 раз — суд

Браунау-ам-Инн, Австрия, , 10:02 — REGNUM Власти Австрии выплатили недостаточную компенсацию бывшему владельцу дома, в котором будущий фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер провел первые месяцы своей жизни. К такому решению пришел суд города Рид-им-Иннкрайс (Верхняя Австрия), пишет газета Kurier 5 февраля.

Бывший владелец двухэтажного здания и места для парковки в городе Браунау-ам-Инн при экспроприации имущества получил от властей Австрии компенсацию в размере €310 тыс. Он остался неудовлетворенным такой суммой и обратился в суд. Суд оценил недвижимость и исторический характер места — «в частности, тот факт, что главное здание является местом рождения Адольфа Гитлера». По его решению, компенсация от властей Австрии должна составлять €1,508 млн.

Правовой отдел министерства финансов Австрии еще не решил, будет ли подавать апелляцию. Как сообщало ИА REGNUM, «дом Гитлера» пустовал с 2011 года. В 2017 году власти экспроприировали здание и объявили о намерении трансформировать его с целью пресечь паломничество неонацистов.

Читайте также: Суд Мюнхена решает судьбу шифровальной машины времен Третьего рейха

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии разгорелась судебная тяжба вокруг родного дома Гитлера