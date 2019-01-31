Суд Мюнхена решает судьбу шифровальной машины времен Третьего Рейха

Мюнхен, Германия, , 11:23 — REGNUM Судьба редкой шифровальной машины времен Третьего Рейха — так называемой «мельницы Гитлера» — решается в административном суде Мюнхена (Бавария, ФРГ), пишет газета Süddeutsche Zeitung 30 января.

В мае 2017 года кладоискатели Макс Шёпс и Фолькер Франнер обнаружили c помощью металлоискателя в лесу к югу от Мюнхена шифровальную машину типа SG-41. Судя по всему, она пробыла в лесу 75 лет. Сначала Шёпс и Франнер приняли ее за печатную машинку, но потом поняли, что обнаружили редкий тип шифровальной машины — выпущенную ограниченным тиражом «мельницу Гитлера». Такое название она получила из-за ручки, похожей на ручку ручной мельницы.

Мужчины не хотели, чтобы машина осела в частной коллекции, и продали ее Немецкому музею. Но вскоре после этого к ним обратились чиновники из баварского департамента охраны исторических памятников и заявили, что находка должна была быть передана властям, так как является памятником истории. Теперь спор между кладоискателями и чиновниками разбирает административный суд.

Суд установил, что о находках артефактов XX века нужно сообщать, если речь идет о каких-то уникальных объектах. Теперь судьям предстоит решить, является ли «мельница Гитлера» памятником истории, а департамент охраны памятников хочет узнать обстоятельства сокрытия находки.