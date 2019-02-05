Школы Москвы эвакуируют из-за сообщений о минировании

Москва, , 13:00 — REGNUM В Москве прошла эвакуация в нескольких образовательных организациях Москвы, сообщили в департаменте образования и науки столицы, передаёт 5 февраля агентство «Москва».

"Поступили сообщения о минировании нескольких образовательных организаций в разных округах Москвы. Руководители школ оперативно провели эвакуацию учащихся и сотрудников в безопасное место. Школьники находятся под присмотром педагогов, паники среди них нет. В настоящее время в образовательных организациях работают представители спецслужб», — цитирует агентство сообщение департамента.

Ранее поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах и эвакуации в десятках различных объектов массового пребывания людей на территории Москвы и Московской области. На улицу вывели около 5 тысяч человек.

На месте работают полиция, кинологи, сотрудники экстренных служб. Здания обследуются.

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