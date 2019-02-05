В Сочи появилось граффити с Децлом в виде иконы

Сочи, Краснодарский край, , 09:35 — REGNUM В Сочи художники создали большой портрет рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), ушедшего из жизни в ночь со 2 на 3 февраля. Граффити напоминает икону, а сам Децл — Иисуса Христа. Фотография портрета была опубликована 4 февраля на странице Instagram Youfeelmyskill.

https://www.instagram.com/p/BtdzmxYB2JI/

СМИ сообщили, что авторами рисунка являются Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. В комментариях к фотографии художники заявили, что Кирилл открыл им «культуру русского хип-хопа», благодаря чему они пошли по своему жизненному пути. «С тобой ушла целая эпоха», — добавили авторы рисунка.

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Напомним, Кирилл Толмацкий ушел из жизни в возрасте 36 лет после концерта в Ижевске. Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально в качестве причины смерти называлась остановка сердца, однако впоследствии в сети появилась информация, что это предположение не подтвердилось и врачи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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