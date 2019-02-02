Суббота, 2 Февраля 2019 года
13:59:37 МСК

Сын Кристины Орбакайте попросил у поклонников денег

Культура

Отдать деньги музыканту, считает Никита Пресняков – это уникальный шанс

Москва, 2 февраля 2019, 13:47 — REGNUM  Известный своей принадлежностью к звездному семейству Никита Пресняков попросил денег на создание новой песни, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Просьба о финансировании поступила не к своим родителям — Владимиру Преснякову и Кристине Орбакайте, даже не к своей бабушке Алле Пугачевой, а к своим многочисленным поклонникам.

По мнению музыканта, профинансировать его — это не что иное, как уникальный шанс, Никита даже обещает проценты от прибыли, которая может быть получена в результате создания композиции.

«У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!», — отметил певец в своем Instagram.

Пресняков добавил, что в случае финансовой поддержки со стороны поклонников, он выложится по максимуму, ведь такая возможность бывает крайне редко.

Читайте ранее в этом сюжете: Skrillex выложил клип саундтрека для игры Kingdom Hearts 3

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить