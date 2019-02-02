Сын Кристины Орбакайте попросил у поклонников денег

Москва, , 13:47 — REGNUM Известный своей принадлежностью к звездному семейству Никита Пресняков попросил денег на создание новой песни, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Просьба о финансировании поступила не к своим родителям — Владимиру Преснякову и Кристине Орбакайте, даже не к своей бабушке Алле Пугачевой, а к своим многочисленным поклонникам.

По мнению музыканта, профинансировать его — это не что иное, как уникальный шанс, Никита даже обещает проценты от прибыли, которая может быть получена в результате создания композиции.

«У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!», — отметил певец в своем Instagram.

Пресняков добавил, что в случае финансовой поддержки со стороны поклонников, он выложится по максимуму, ведь такая возможность бывает крайне редко.

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