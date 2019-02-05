Около 90% граждан РФ не любят брать деньги в долг

Москва, , 07:32 — REGNUM Занимать и давать в долг крупную сумму денег приходилось 28% и 29% жителям России соответственно, чаще всего — близким людям и друзьям. 65% никогда никому не давали и не брали денег в долг. Таковы данные опроса, проведенного, Фондом «Общественное мнение».

Если бы понадобилась значительная сумма, то 51% опрошенных предпочтут взять в долг у родных и знакомых — «можно взять денег без процентов», 30% лучше оформят кредит — «не у кого взять», «так удобнее и проще».

У 40% граждан РФ есть родственники и знакомые, у которых в случае необходимости можно взять крупную сумму в долг, у 54% — таких нет. При этом 88% не любят брать деньги в долг и стараются всячески избегать этого.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 8−9 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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