69% граждан РФ считают нынешнее время неподходящим для кредитов

Москва, , 10:35 — REGNUM Большинство жителей России (69%) не рассматривают вопрос о получении кредитов в банках, считая, что сейчас для этого неподходящее время. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С начала 2018 года снизилось доверие граждан к банкам. В январе 2018 года считали лучшим способом хранения денег в банках 42−51%, в сентябре их число снизилось до 44%. 33% уверены, что в настоящее время лучше забрать деньги из банка.

При этом 65% российских граждан склонны сберегать денежные средства. По мнению 61−68%, необходимо необходимости сократить повседневные расходы (три года назад — 64%). 25% респондентов настроены быстро потрать зарплату или пенсию. 29% считают нынешнее время как благоприятное для покупок. Противоположного мнения придерживаются больше половины (54%) граждан.

Опрос проведен 21 сентября 2018 гоlа. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 74% граждан РФ полагают, что покупки в кредит следует делать, только если существует острая необходимость в этом. Если денег на покупку не хватает, то 59% опрошенных предпочитают накопить требуемую сумму. а затем купить необходимую вещь.

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