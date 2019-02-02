Обнародован ранее неизвестный документ по гибели группы Дятлова

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM Архивный документ, имеющий отношение к расследованию уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году, представил на ежегодной конференции в Уральском федеральном университете (УрФУ) исследователь Олег Архипов. Об этом передает «Интерфакс».

По данным агентства, Архипов в ходе мероприятия продемонстрировал записку занимавшего в то время пост прокурора Ивделя Василия Темпалова на имя следователя Коротаева.

В тексте документа говорится, что Темпалов выезжает в Свердловск для расследования дела о гибели группы и стоит дата — 15 февраля. При этом о гибели группы Игоря Дятлова стало известно позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 1959 года на перевале недалеко от города Ивделя на Северном Урале погибла группа, которой руководил студент Уральского политехнического института Игорь Дятлов. В ней было девять человек.

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