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Исследователи гибели группы Дятлова надеются, что архивы рассекретят

Общество

Заявление Генпрокуратуры о возобновлении расследования обстоятельств трагедии вызвало у них оптимизм

Екатеринбург, 1 февраля 2019, 21:10 — REGNUM  Исследователи истории гибели группы Игоря Дятлова на Северном Урале 2 февраля 1959 года надеются на то, что возобновление расследования по делу о гибели туристов приведёт к тому, что архивы, наконец, рассекретят. Об этом сообщает издание Накануне.Ru.

В частности, такую надежду выражает руководитель фонда памяти группы Игоря Дятлова Юрий Кунцевич. Он также уверен в том, что возобновление расследования дела даст, наконец, возможность узнать точную причину трагедии.

«Нам важна истина!» — подчеркнул Юрий Кунцевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда туристов из девяти человек погибла в ночь на 2 февраля 1959 года. А 1 февраля 2019-го официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил о том, что следствие по делу о гибели туристов возобновлено.

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Расследование причин гибели тургруппы Дятлова
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