Глава ВЦИОМ: четверть граждан проводит в сети более четырех часов в день

Москва, , 09:00 — REGNUM Каждый четвертый гражданин России, достигший совершеннолетнего возраста, проводит в интернете больше четырёх часов в день, заявил журналистам глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом 31 января сообщили «Известия».

Он отметил, что сегодня количество людей, готовых столько сидеть в сети сравнялось с количеством людей, тратящих столько же времени на просмотр телевизора. Федоров также отметил, что более 40% жителей России посещают соцсети почти каждый день, больше всего они популярны у аудитории в возрасте от 18 до 24 лет.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2018 году на 30% выросло число пользователей портала Госуслуг. Сейчас им пользуются около 86 млн граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: На 30% выросло число пользователей портала Госуслуг в 2018 году